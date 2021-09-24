Россия ответила Эрдогану за слова о Крыме обнаружением «вирусов» в турецких фруктах и помидорах

Во фруктах и помидорах, которые поставили в России из Турции, обнаружили различные вирусы. Речь идет о бурой монилиозной гнили и вирусе коричневой морщинистости. Об этом сообщил Россельхознадзор.

«Россельхознадзор обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что уже связались с поставщиками и попросили их принять меры для усиления контроля своей продукции, а также обеспечения ее фитосанитарной безопасности перед поставками в Россию.