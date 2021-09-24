Россия ответила Эрдогану за слова о Крыме обнаружением «вирусов» в турецких фруктах и помидорах

24 сентября, 15:31

Во фруктах и помидорах, которые поставили в России из Турции, обнаружили различные вирусы. Речь идет о бурой монилиозной гнили и вирусе коричневой морщинистости. Об этом сообщил Россельхознадзор.

«Россельхознадзор обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что уже связались с поставщиками и попросили их принять меры для усиления контроля своей продукции, а также обеспечения ее фитосанитарной безопасности перед поставками в Россию.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.