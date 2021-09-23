Байрамов рассказал Анн Линде о противоречивом поведении Армении

23 сентября, 15:29

В рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, во время встречи было отмечено, что двусторонние отношения между странами развиваются по ряду направлений, и есть большие возможности для расширения этого сотрудничества.

Азербайджанский министр проинформировал коллегу о текущей ситуации по безопасности, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, о поведении Армении, противоречащем положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и других вопросах. Также состоялся обмен мнениями о постконфликтном этапе восстановления и реконструкции.

Были обсуждены сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ и подготовка к заседанию Совета министров ОБСЕ.

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества.

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В Нур-Султане прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

23 сентября, 16:13

В Нур-Султане (Казахстан) в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече была отмечена эффективность трехстороннего формата и положительно оценена работа, проделанная сторонами в целях укрепления верховенства закона и правопорядка в Карабахе за последние 9 месяцев.