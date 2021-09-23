Байрамов рассказал Анн Линде о противоречивом поведении Армении

В рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, во время встречи было отмечено, что двусторонние отношения между странами развиваются по ряду направлений, и есть большие возможности для расширения этого сотрудничества.

Азербайджанский министр проинформировал коллегу о текущей ситуации по безопасности, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, о поведении Армении, противоречащем положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и других вопросах. Также состоялся обмен мнениями о постконфликтном этапе восстановления и реконструкции.

Были обсуждены сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ и подготовка к заседанию Совета министров ОБСЕ.

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества.