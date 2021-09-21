В парламенте Кыргызстана предложили назначить одного посла в Азербайджан и Армению

21 сентября, 15:58

Председатель комитета парламента Кыргызстана по международным делам, обороне и безопасности Тазабек Икрамов предложил МИД объединить посольства в Азербайджане, Армении и Грузии.

Икрамов выступил против передачи полномочий посла в Армении послу Кыргызстана в России. «Посольство Кыргызстана в России и так не успевает помогать нашим гражданам. Россия большая. Почему вы не хотите объединить Грузию, Армению и Азербайджан? Зачем и так не успевающему послу даете еще и Армению?» — поинтересовался он.

Заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев объяснил председателю комитета, что по политическим причинам невозможно объединить посольства в Баку и Ереване. «Есть весомая причина передачи полномочий посла в Армении послу Кыргызстана в России. Тем более нет возможности, находясь в Баку, контролировать дипломатическое представительство в Ереване. На это Азербайджан не согласится. На это надо смотреть и с политической стороны», — ответил он.

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ГПС и СГБ пресекли контрабанду табачных изделий в Каспийском море

21 сентября, 17:20


Сотрудники Государственной пограничной  службы и Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, 21 сентября этого года в результате совместных мероприятий Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий в море.

На основании информации о незаконном выходе в ночное время 2 неизвестных плавсредств в направлении Сальянского района, пограничное судно береговой охраны Государственной пограничной службы было направлено в указанный район. Плавсредство было взято под контроль, на расстоянии 1,6 мили от берега была задержана деревянная лодка без бортового номера, оборудованная мотором «Ямаха-8», в которой находились 2 человека.

Члены экипажа сказали, что они являются жителями села Голтуг Нефтчалинского района. Это Гулиев Сулейман Гахраман оглу 1978 года рождения и Абушов Сахиб Гаракиши оглу 1987 года рождения.

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий («Manchester», «Magna», «Senator», «Kent», «Platinum», «King», «Want»).

Следствие по факту продолжается.