Канадская певица в 15 лет подверглась групповому сексуальному насилию

Канадская певица и актриса Аланис Мориссетт сообщила, что в возрасте 15 лет подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких мужчин. Об этом артистка рассказала в документальном фильме для HBO.

По словам Мориссетт, которые приводит «Газета.ру» со ссылкой на Deadline, ей понадобились годы терапии, чтобы осознать свой статус жертвы: «Я считала, что все было по взаимному согласию, но мне напоминали: «Эй, тебе же было всего 15, в этом возрасте не может быть взаимного согласия». И теперь я понимаю, что они были педофилами, это изнасилование».

Личности насильников певица не раскрыла. Известно лишь, что преступления над Мориссетт были совершены еще до того, как она стала рок-звездой, но уже после ее дебюта в подростковом шоу Nickelodeon «You Can’t Do That on Television».