Франция отзывает послов из США и Австралии из-за альянса AUKUS

Французские власти отзывают для консультаций своих послов в США и Австралии в связи с созданием альянса США, Великобритании и Австралии по оснащению последней атомными подлодками. Альянс под названием AUKUS учредили 15 сентября.

«По просьбе президента республики я принял решение немедленно отозвать в Париж для консультаций двух наших послов в Соединенных Штатах и в Австралии,— говорится в коммюнике министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.— Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США».

Из-за AUKUS Австралия разорвала контракт с Францией на поставки подлодок. Париж назвал решение союзников «ударом в спину».