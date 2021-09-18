Франция отзывает послов из США и Австралии из-за альянса AUKUS

18 сентября, 10:14

Французские власти отзывают для консультаций своих послов в США и Австралии в связи с созданием альянса США, Великобритании и Австралии по оснащению последней атомными подлодками. Альянс под названием AUKUS учредили 15 сентября.

«По просьбе президента республики я принял решение немедленно отозвать в Париж для консультаций двух наших послов в Соединенных Штатах и в Австралии,— говорится в коммюнике министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.— Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США».

Из-за AUKUS Австралия разорвала контракт с Францией на поставки подлодок. Париж назвал решение союзников «ударом в спину».

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.