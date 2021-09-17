Плебисцит с российской спецификой

Голосование только стартует. Главный выбор уже сделан

В России стартовали «трёхдневный выборный марафон»: выборы в ГосДуму РФ, плюс еще в 39 регионах избираются местные власти. Традиция «единого дня голосования» сохраняется, но теперь плебисцит растянут на три дня (по официальной версии, из-за коронавируса), и из-за этого на участках не будет видеонаблюдения. По причине коронавирусных ограничений БДИПЧ ОБСЕ получило квоту только на 6 наблюдателей вместо 500 запрошенных и вообще отказалось от мониторинга. Наблюдать за выборами будут только 5 представителей ПАСЕ.

Эксперты весьма уклончиво отвечают на вопрос, стоит ли ждать от нынешних выборов заметных политических сдвигов. Предложенное Навальным и его сторонниками «уносе голосование», то есть поддержка наиболее популярного кандидата, противостоящего «единороссам», вызывает все больше вопросов и критики: по факту она обеспечивает преимущество кандидатам от КПРФ и ЛДПР, но не самим «навальнятам» и их союзникам. Наиболее популярные кандидаты от оппозиции — Дмитрий Гудков, Любовь Соболь — от выборов отстранены. Навальный по-прежнему в тюрьме. Многие его соратники, включая того же Гудкова, предпочли Россию покинуть. Более того, как раз накануне голосования разгорелся конфликт между сторонниками Навального и старейшим российским оппозиционером Явлинским — вплоть до публикации в The Insider расследования о принадлежащей лидеру «Яблоко» недвижимости и его возможных связях с Кремлем. В результате еще до того, как открылись избирательные участки, многие эксперты предрекли: по своему составу новая Дума вряд ли будет сильно отличаться от старой.

Здесь можно, конечно, выстроить предположения, останется ли в Думе, к примеру, Константин Затулин и сохранит ли он за собой пост в комитете по делам СНГ. Или, изменив масштаб картинки, попытаться предугадать, перейдут ли в Думу Лавров и Шойгу, и если да, то как это изменит уже «внутрикремлевский» расклад.

Только вот главный итог выборов в ГосДуму —это не результаты голосования. Это его география. Российский плебисцит весьма активно проходит на оккупированных Россией территориях Грузии и Украины. Голосование развернуто по всей территории Абхазии, голосуют в Цхинвали, избирательные участки открылись в оккупированном Крыму. Более того, к выборам подключили и Донбасс. Правда, жителям Донецка и Луганска, в отличие от крымчан, можно проголосовать онлайн или отправиться на выборы на участки в Ростовской области. И, по данным независимых СМИ, на жителей ОРДЛО оказывается нешуточное давление, чтобы создать «массовость» их участия в российских выборах и, как нетрудно догадаться, трактовать затем эту «массовость» как «волеизъявление народа», «необъявленный референдум, продемонстрировавший желание жителей Донбасса быть с Россией» и т.д.

МИД Украины выразил свой протест по поводу выборного шоу на своей оккупированной территории еще в июле. В Киеве тогда подчеркнули, что «такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму в Крыму и Севастополе, являются грубым нарушением норм и принципов международного права, конституции и действующего законодательства Украины», и выразили уверенность, что организация избирательного процесса на неподконтрольной Украине территории и привлечение к нему местного населения «ставит под сомнение легитимность результатов выборов», призвав мировое сообщество эти выборы не признавать и усилить политико-дипломатическое давление на РФ.

И вот этот итог только стартовавших выборов куда важнее, чем «умное голосование», количество в нижней палате парламента профессиональных политиков, спортсменов и артистов, возможная смена персоналий в думских и министерских креслах и зарубежная недвижимость новых и старых депутатов вместе взятые. Потому как главный выбор сентябрьского плебисцита за граждан России уже сделали власти в лице ЦИК и Кремля — в пользу продолжения конфронтации, и не только с Грузией и Украиной, но и со всем мировым сообществом. И самое главное, это уже не та ситуация, когда даже в РФ могут позволить себе не думать о «цене вопроса». Тем более что в РФ, как показывают новости, не решаются ни открыто аннексировать Донбасс по примеру Крыма, ни признать в качестве субъекта международного права местные оккупационные режимы (из того, что число стран, вслед за Россией признавших «независимость» Южной Осетии и Абхазии, можно пересчитать по пальцам, волей-неволей приходится делать выводы). Так что Кремлю по итогам выборов в ГосДуму очень рано записывать себя в победители.

Нурани