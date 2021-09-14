Алиев – новым главам ИВ: «У нас и без того достаточно много источников информации, и если что-то там пойдет не так…»

14 сентября, 16:30

«Вам следует работать так, чтобы люди были довольны вами, чтобы дела в районах шли хорошо, имело место развитие, созидание, благоустройство. В этом случае вы получите от меня высокую оценку. Что вас ждет в противном случае – вам следует всегда помнить об участи работавших до вас».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая во вторник в видеоформате Рафига Джалилова в связи с назначением на должность главы Исполнительной власти Джалилабадского района и Рашада Тагиева в связи с назначением на должность главы Исполнительной власти Шамкирского района.

«Жители, активисты Джалилабадского и Шамкирского районов должны постоянно анализировать вашу деятельность. Нужен серьезный общественный контроль. Для усиления общественного контроля вам следует проявлять на местах инициативу с тем, чтобы активисты включились в эту работу по созиданию и благоустройству. Одновременно работа чиновников, представленных в государственных органах, должна быть настолько прозрачной, чтобы общественный контроль подтвердил это. У нас и без того достаточно много источников информации, и если что-то там пойдет не так, кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом. Так что это тоже следует учесть.

Хочу еще раз сказать, что вам оказано большое доверие. Надеюсь, что вы своей работой оправдаете его», – подчеркнул азербайджанский лидер.

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Азербайджанские военные стали проверять и иранские автобусы

14 сентября, 17:00

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы, сообщил в беседе с корреспондентом Aysor.am вице-мэр Гориса Каро Кочарян.

По его словам, у иранских водителей есть «серьезное недовольство» в связи с проверками и они отмечают в беседах с армянской стороной, что лучше вообще не приезжать.

Вице-мэр Гориса также отметил, что в окрестностях полицейского поста Азербайджан сконцентрировал значительные силы.

«Много скоплений. Хотя азербайджанцы не останавливают армянские машины, но также не разрешают, чтобы мы останавливались. Просто пропускают нас и начинают проверять машины с иранскими номерами», — сказал Камо Кочарян.

Проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.