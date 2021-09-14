Алиев – новым главам ИВ: «У нас и без того достаточно много источников информации, и если что-то там пойдет не так…»

«Вам следует работать так, чтобы люди были довольны вами, чтобы дела в районах шли хорошо, имело место развитие, созидание, благоустройство. В этом случае вы получите от меня высокую оценку. Что вас ждет в противном случае – вам следует всегда помнить об участи работавших до вас».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая во вторник в видеоформате Рафига Джалилова в связи с назначением на должность главы Исполнительной власти Джалилабадского района и Рашада Тагиева в связи с назначением на должность главы Исполнительной власти Шамкирского района.

«Жители, активисты Джалилабадского и Шамкирского районов должны постоянно анализировать вашу деятельность. Нужен серьезный общественный контроль. Для усиления общественного контроля вам следует проявлять на местах инициативу с тем, чтобы активисты включились в эту работу по созиданию и благоустройству. Одновременно работа чиновников, представленных в государственных органах, должна быть настолько прозрачной, чтобы общественный контроль подтвердил это. У нас и без того достаточно много источников информации, и если что-то там пойдет не так, кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом. Так что это тоже следует учесть.

Хочу еще раз сказать, что вам оказано большое доверие. Надеюсь, что вы своей работой оправдаете его», – подчеркнул азербайджанский лидер.