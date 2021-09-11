В Азербайджане от коронавируса скончались 34 человека

11 сентября, 18:45

В Азербайджане выявлено еще 2 372 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 211 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

34 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 457 416 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 405 511 человек вылечились, 6 065 скончались, число активных больных – 45 840.

За последние сутки проведено 16 215 тестов, за прошедшее время – 4 639 460 тестов на коронавирус.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.