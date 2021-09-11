Премьер подписал постановление в связи с организацией обучения в очной форме

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с организацией обучения в 2021-2022 годах в Азербайджане в очной форме.

Согласно постановлению, учебный и учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях Азербайджана в 2021/2022 учебном году начнется со следующих дат и будет организован в очной форме:

— дошкольная подготовка ступени общего образования — с 1 октября 2021 года;

— по уровню начального общего образования — с 22 сентября 2021 года;

— по уровням общего среднего и полного среднего общего образования, а также по другим ступеням образования и другим образовательным учреждениям — с 29 сентября 2021 года.