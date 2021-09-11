Премьер подписал постановление в связи с организацией обучения в очной форме

11 сентября, 12:42

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с организацией обучения в 2021-2022 годах в Азербайджане в очной форме.

Согласно постановлению, учебный и учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях Азербайджана в 2021/2022 учебном году начнется со следующих дат и будет организован в очной форме:

— дошкольная подготовка ступени общего образования — с 1 октября 2021 года;

— по уровню начального общего образования — с 22 сентября 2021 года;

— по уровням общего среднего и полного среднего общего образования, а также по другим ступеням образования и другим образовательным учреждениям — с 29 сентября 2021 года.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.