Вакцину Sinovac впервые проверят на младенцах

Китайская фармацевтическая компания Sinovac совместно с южноафриканским партнером Numolux Group испытают вакцину от коронавируса CoronaVac на детях в возрасте от полугода до 17 лет. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщила газета Global Times.

Отмечается, что исследования проведут в ЮАР. Их целью является оценка безопасности, иммуногенности и эффективности вакцин Sinovac при заражении коронавирусом и тяжелых случаях заболевания COVID-19 среди детей.

По данным издания, это первые в мире клинические испытания третьей фазы на младенцах. Ранее была доказана эффективность китайского препарата для детей от трех лет.