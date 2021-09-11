В Баку проводятся очередные дезинфекционные работы

11 сентября, 10:34

В связи с тем, что в последнее время в стране отмечается резкий рост числа зараженных коронавирусом, в Баку принимаются широкомасштабные комплексные меры по защите граждан от этой болезни и предотвращению ее широкого распространения. В рамках этих мероприятий на прошлой неделе исполнительная власть города Баку провела в столице Всемирную неделю дезинфекции, в настоящее время во всех районах города совместно с Главным управлением полиции города Баку проводятся ежедневные рейды и просветительские мероприятия на общественном транспорте, торговых и других объектах, в закрытых помещениях, а также раздаются медицинские маски. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) гражданам в первую очередь объясняют необходимость проведения антивирусной вакцинации. Об этом сообщила Исполнительная власть города Баку.

Сообщается, что с утра 28 августа на главных улицах, проспектах и дорогах Баку с привлечением 40 единиц спецтехники и 2000 сотрудников служб коммунального хозяйства дополнительно проводятся усиленные дезинфекционные работы специальными химическими средствами.

В течение дня дезинфекция будет проводиться как на центральных улицах, так и на улицах поселков и жилых массивов столицы. Учитывая определенную токсичность используемых при этом веществ, жители столицы заранее предупреждены через СМИ.

Наряду с дезинфекционными работами, проводимыми на улицах, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку в рамках Недели дезинфекции продолжили медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия в жилых зданиях, находящихся на балансе департамента, в кабинах лифтов, дворах и жилых кварталах, на спортивно-развлекательных сооружениях, на контейнерных площадках, куда сбрасываются бытовые отходы.

﻿

Минобороны сообщило, что Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев, но не опубликовало фото со встречи

10 сентября, 23:55

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече, как отметили в оборонном ведомстве, «обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы».

Примечательно, что Минобороны, в отличие от предыдущих аналогичных встреч, на этот раз не стало сопровождать свой пресс-релиз фотографиями.