Правящая партия выставила на продажу автомобили

Теперь уже бывший командующий миротворческими войсками РФ в Карабахском регионе Азербайджана генерал-лейтенант Рустам Мурадов, чья деятельность за период его пребывания в регионе вызывала неоднозначные оценки, «позитивно» оценил работу российских миротворцев. Оценку, по его словам, миротворцам «дает мирное население», а сегодня жизнь в Карабахе идет полным ходом. Вместе с тем он отметил, что российские миротворцы будут находиться на территории Карабаха «в течение пяти лет после произошедшего конфликта». Первые пять лет — по соглашению, подписанному главами трех государств, а впоследствии, он убежден, что «будет принято решение о дальнейшем продлении миротворческого контингента».

Напомним предысторию. Мурадов, который запомнился общественности своими объятиями с главарем хунты сепаратистов, завершил свою миссию в качестве командующего миротворческими войсками РФ в Карабахе 6 сентября. Новый командующим миротворческой миссией России в регионе назначен генерал-майор Михаил Кособоков. О его назначении стало известно лишь накануне из пресс-релиза Минобороны Армении. Официально о назначении Кособокова Минобороны РФ пока не сообщало, и судя по всему, даже не собирается.

Азербайджанская сторона пока не сообщала о визите Кособокова в Баку и о его встречах с военным руководством страны. И на это, возможно, есть причины: Кособоков в свое время командовал российской военной базой в оккупированной Абхазии. Более того, вызывает недоумение тот факт, что Кособоков, который будет командовать российским контингентом на территории Азербайджана, начинает свой визит с Еревана.

Важно и другое. В России все чаще стали говорить как уже о свершимся факте о продлении пребывания российских миротворцев на территории Азербайджана. Там прекрасно понимают чувствительность вопроса для азербайджанской общественности, но словно назло продолжают озвучивать этот тезис устами своих глашатаев.

Москва, которая играет в «свою игру», действительно хотела бы остаться в регионе как можно дольше. И речь вовсе не о том, чтобы остаться здесь для примирения сторон. Нет, там, где есть Россия, никогда не наступает мир. Но «карабахский опыт» для нее стал своего рода новым, когда ее руки связаны и она не может действовать, как минимум публично, как это, происходит, скажем, в украинском Донбассе. И потому в ход пущен целый набор раздражителей, в первую очередь, для оказания психологического давления на Баку.

Вопрос в том, зачем они это делают. Ситуацию проясняет и позиция Баку, где недавно заявили, что Азербайджан продолжает обсуждать с Россией дополнительные правовые механизмы в связи с мандатом российских миротворцев в Карабахе. Просто так Баку не стал бы выступать с публичными заявлениями. И подчеркивать, что «весь Карабах является суверенной территорией Азербайджана, международное сообщество признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и в соответствии с заявлением от 10 ноября миротворческие силы временно размещены в определенной части Карабахского региона Азербайджана».

В самом деле, разговоры о мандате миротворческого контингента РФ в Азербайджане не утихают с момента их дислокации в Карабахе. И тот факт, что до сих пор стороны не достигли соглашения, свидетельствует о том, что в документе могут быть неудобные для Баку формулировки.

С другой стороны, зачем Баку выдавать мандат российскому миротворческому контингенту, если он за прошедшие месяцы своей работы так и не справился (читай не захотел) с возложенной на ее плечи миссией? Армянские незаконные формирования все еще не выведены из Карабаха, напротив, продолжается процесс укрепления их оснащённости, миротворцы, которые имеют кучу инструментов давления на сепаратистов, и в ус не дуют, когда последние совершают вооруженные провокации против наших военнослужащих; в нарушении перемирия обвиняют, как правило, Баку, а сообщения азербайджанской стороны о нарушениях не заносят в свои бюллетени, игнорируя их.

Кроме того, памятник пособнику Гитлера Гарегину Нжде все еще стоит в азербайджанском Ходжавенде. И эта история вообще нонсенс, с учетом того, как в РФ «бережно» относятся ко всему, что связано со Второй мировой войной.

Но самое главное — мы хорошо помним, чем завершилась «миротворческая миссия» России в Молдове и Грузии. Фактически территории их дислокации в этих странах находятся под их юрисдикцией.

С учетом всего этого, позиция Баку по непредоставлению мандата миротворцам и продолжающимся обсуждениям в целях минимизации рисков для страны кажется наиболее логичным и верным решением. Для подписания итогового документа, российской стороне следует отказаться от своей тактики, потому что Азербайджан – это не Грузия, не Украина и не Молдова. Здесь умеют давать отпор, если что-то не соответствует нашим интересам, и отстаивать свою точку зрения, не идя на открытую конфронтацию и ограничиваясь «отправкой сигналов». И в этом контексте стоило бы рассматривать два важных «месседжа» – это, во-первых, создание в Баку спецгруппировки командования ВС Турции, а во-вторых, учения азербайджанских и турецких военных в Лачинском районе.

И факт дальнейшего пребывания российского миротворческого контингента в регионе – после 2025 года – не входит в интересы Баку, где нацелены на реинтеграцию армянского населения карабахского региона в политическую и общественную среду нашей страны. А как показывает опыт прошедших месяцев «положительной работы» российских миротворцев, в Кремле, к сожалению, могут постараться помешать этим планам Баку.

Максуд Салимов