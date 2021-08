Экс-глава Минсвязи Афганистана работает доставщиком пиццы в Германии

Бывший глава Минсвязи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат нашел себе новую работу после того, как переехал в Германию. Он устроился работать курьером в местной службе доставки в Лейпциге.

Как сообщает турецкое издание EHA News, Саадат работал в составе афганского правительства с 2018 года.

Он отвечал за расширение сети мобильной связи для сельского хозяйства. Однако в прошлом году ушел в отставку. Министр не желал передать финансирование ведомства для реализации госстратегии по борьбе с террористическим движением «Талибан». В итоге он уехал в Германию.

Afghan minister now delivering pizza in #Germany

▪️#Afghanistan‘s former communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. pic.twitter.com/4SpQPHGrZm

— EHA News (@eha_news) August 22, 2021