Умер Маки Кадзи — «крестный отец» судоку



В Японии в возрасте 69 лет умер Маки Кадзи, которого называют крестным отцом судоку. Это головоломка с игровым полем, разделенным на 81 квадрат (девять блоков по девять квадратов в каждом). В некоторых квадратах уже проставлены цифры: они играют роль подсказок. Игрок должен заполнить свободные квадраты цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом блоке каждая цифра встречалась только один раз.

Основой для такой головоломки стал латинский квадрат — таблица, заполненная символами таким образом, чтобы каждый символ встречался только один раз в каждой строке и в каждом столбце. Такие таблицы были известны давно, но название «латинский квадрат» им дал математик XVIII века Леонард Эйлер, который подставлял в них вместо цифр буквы латинского алфавита.

Головоломку на основе латинского квадрата, судя по всему, придумал архитектор из американского города Индианаполис Говард Гарнс. Она получила название «Number Place» (можно перевести как «Место для числа») и впервые была опубликована в 1979 году в американских журналах Dell Pencil Puzzles и Word Games. Позднее ее стали публиковать и другие американские издания. В каком-то из них головоломку и заметил Маки Кадзи в 1980-х годах.

Японец, родившийся на острове Хоккайдо, к тому моменту поступил в престижный частный Университет Кэйо, чтобы изучать литературу, но бросил учебу. Он перебивался случайными заработками: официанта, техника, строителя. Попав на работу в типографию, Маки Кадзи заметил журнал с головоломкой «Number Place».

Он частично изменил концепцию игры, придумал название «судоку» — это сокращенная версия фразы «Sūji wa dokushin ni kagiru», которую можно перевести примерно как «Цифра используется только один раз», — и опубликовал в собственном журнале Nikoli, который открыл вместе с друзьями в 1980 году. Это был первый журнал с головоломками в Японии. В 1983-м на его основе появилось издательство Nikoli, которым Маки Кадзи руководил почти до самой смерти.