Россия имеет план «Б» по Афганистану

МИД России имеет запасной план действий на случай неожиданного разворота событий в Афганистане. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире радио «Эхо Москвы».

«У нас план «Б» всегда есть и в голове, и в сердце. Но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону. Мы сейчас работаем по плану «А»» — заверил дипломат. Следуя изначальной стратегии, Россия наладила контакты с лидерами движения «Талибан» и договорилась с ними о безопасности своего посольства в Кабуле.

Кабулов также призвал не сравнивать уход СССР из Афганистана с нынешней ситуацией. Он напомнил, что после вывода советских войск в 1989 году правительство в Кабуле держалось еще три года. Сейчас же талибы взяли власть в государстве еще до того, как США завершили окончательную эвакуацию своей армии.

Также в разговоре с журналистами спецпредставитель президента России по Афганистану признался, что захват Кабула стал неожиданностью для Москвы. По его словам, Россия, как и многие другие страны, была уверена в том, что «афганская армия, какой бы она ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление».