Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что процесс делимитации границы с Азербайджаном продолжается по согласованной логике и не должен становиться предметом внешней спекуляции.

«Армения шаг за шагом идет по пути делимитации границы с Азербайджаном. Сейчас работа ведётся на уровне соответствующих комиссий, обсуждения носят чисто технический характер», — сказал он на брифинге.

По его словам, по вопросу делимитации нет серьёзных разногласий.

«Мы зафиксировали, что речь идёт об участке от Грузии до границы с Ираном, на основе Алма-Атинской декларации. Это — большая победа для Армении. Это наша победа, и она не должна становиться предметом спекуляций со стороны России, США или Франции», — подчеркнул Симонян.

Кроме того, спикер парламента назвал второго президента Армении Роберта Кочаряна «российским шпионом».

«У меня нет фактов шпионажа, но я политик и делаю политическое заявление на основе анализа тех тезисов, которые озвучивают сам Кочарян и его блок «Айастан». Эти позиции совпадают с российской линией», — заявил Симонян.

По его словам, Кочарян — это политический деятель, «обслуживающий интересы России».