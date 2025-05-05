5 мая в Баку прошла встреча премьеров Азербайджана и Беларуси. Али Асадов поздравил Александра Турчина с назначением на должность и пожелал успехов в работе. Стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, уделив внимание росту товарооборота, инвестициям и промышленной кооперации.

Были особо отмечены совместные проекты между Гянджинским автозаводом и белорусскими машиностроительными предприятиями, включая сборку сельхоз- и пожарной техники. Премьер-министр Беларуси посетит новое сборочное производство лифтов в Азербайджане.

Обсуждалось развитие сотрудничества в аграрной сфере, расширение экспорта, взаимодействие в социальной сфере и производстве медикаментов. Подчёркнута важность гуманитарных связей, студенческого и научного обмена.

По итогам встречи подписан ряд документов в сферах соцзащиты, ветеринарии и промышленной кооперации.