Международный аэропорт, строящийся на территории свободной экономической зоны Алят, будет использоваться и для пассажирских перевозок.

Об этом заявил председатель правления Уполномоченного органа СЭЗ Валех Алескеров на международной конференции «Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня и завтра» в Баку, сообщает Report.

«Аэропорт будет охватывать территорию в 750 гектаров. Изначально этот объект предназначался только для грузовых перевозок, но мы приняли решение изменить концепцию», — отметил он.