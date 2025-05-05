Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского лидера Дональда Трампа совершить визит в Турцию.

Данная информация приводится в сообщении администрации президента Турции по итогам телефонного разговора лидеров государств.

Отмечается, что стороны обсудили ряд актуальных вопросов глобальной и региональной повестки, в том числе ситуацию в секторе Газа и конфликт между Россией и Украиной.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с США во многих областях, в частности в оборонной промышленности. Он также выразил поддержку позиции президента США о необходимости прекращения конфликтов, с удовлетворением отметил усилия Белого дома по завершению переговорного процесса с Ираном и урегулированию российско-украинского вопроса», — отмечается в информации.

В то же время Трамп прокомментировал телефонный разговор с турецким лидером

«У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которого мы обсудили множество тем, включая войну России и Украины, все, что касается Сирии, Газы и многого другого.

Президент пригласил меня посетить Турцию в будущем, и он также приедет в Вашингтон, округ Колумбия», — отметил американский лидер.