Основанием для недопуска депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова на территорию России стали «неоднократно допущенные депутатом Милли Меджлиса высказывания антироссийской и русофобской направленности». Об этом, как передает телеграм-канал Minval—LIVE, заявил «источник» РИА Новости.

При этом меры, как уверяет «источник», носят «персональный характер» и «никак не влияют на неизменный настрой российской стороны на развитие российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества».

Что ж, в логике Кремля — всё сходится: партнёр — это тот, кого можно публично унизить, а потом заявить, что это ради укрепления дружбы. Только вот с Азербайджаном такие номера не пройдут. Ответ, скорее всего, не заставит себя ждать. И он будет не в «духе стратегического партнёрства», а в духе суверенного государства, которому нечего доказывать бывшей сверхдержаве, запутавшейся в собственных комплексах и обидах.