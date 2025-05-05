Делегация во главе с главой Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Информация приводится в сообщении Милли Меджлиса.

В международном аэропорту города Абу-Даби спикера Сахибу Гафарову встретили председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакр Гобаш, посол Азербайджана в ОАЭ Эльчин Багиров, генеральный консул Азербайджана в Дубае Джавидан Гусейнов и другие официальные лица.

В рамках визита пройдут встречи Сахибы Гафаровой с официальными лицами страны.