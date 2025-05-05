Немецкое правительство отвергло критику госсекретаря США Марко Рубио в связи с признанием «Альтернативы для Германии» правоэкстремистской партией.

«Мы решительно отвергаем заявления, сделанные госсекретарём США. И я могу ещё раз заявить, что содержащиеся в них инсинуации лишены какой-либо реальной основы. Перед Федеральным ведомством по охране конституции стоит законная задача — защищать демократию и правовое государство от экстремистов и врагов конституции», — заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.

Напомним, Рубио заявил, что Германия «предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией», назвав это «замаскированной тиранией».