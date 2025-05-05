Трудно как-то логически обосновать действия Москвы. На мой взгляд, это всё вытекает из стремления подражать США: мол, я веду себя как хочу, весь мир должен считаться с тем, что Россия — супердержава, как США и Китай.

Об этом Minval.az сказал политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя запрет в отношении азербайджанского парламентария Азера Бадамова на въезд в Россию.

«Россия — не США и не Китай. Китай, будучи сегодня более мощной державой, ведёт себя намного сдержаннее, чем Россия, по крайней мере в отношении своих соседей», — сказал он.

Что касается недавней кибератаки на информационные ресурсы Азербайджана, которую организовала российская сторона, по словам эксперта, меры уже приняты.

«Нужно повышать защиту наших информационных ресурсов, что, на мой взгляд, уже делается. Следует принимать меры, которые повысят устойчивость наших ресурсов, чтобы оперативно восстановить их работу в случае атаки. Думаю, что и это делается. Азербайджан вправе, как это предполагает декларация о союзнических отношениях с Россией, обратиться к соответствующим структурам РФ и попросить их провести расследование на предмет того, кто и с какой целью организовывал кибератаку на азербайджанские ресурсы. Полагаю, что в этом смысле как согласие и действия, так и отказ в содействии будут иметь последствия для наших отношений», — считает депутат.

Говоря о запрете российской стороны в отношении Бадамова, Мусабеков сказал: «Запрет и возвращение моего коллеги из Москвы — это абсолютно беспрецедентный, бездумный шаг».

«Если у России имеются серьёзные обоснованные претензии к депутату, то об этом надо было объявить. Тогда он вообще не стал бы туда отправляться. Приехал он в Россию не по частным делам, а по приглашению администрации Астрахани, имеющей побратимские связи с Абшеронским районом Азербайджана. Надо было принять во внимание, что Азер Бадамов представляет граничащий с Россией Гусарский район, он входит в группу сотрудничества азербайджанского парламента с российской Госдумой. Азер Бадамов — ориентированный на укрепление связей с Россией депутат. И такое действие в отношении него — совершенно возмутительно. Бадамов никогда не позволял себе недружественных и оскорбительных высказываний в адрес русского народа, российского государства. Он всего лишь выразил своё возмущение, дал отповедь российскому депутату Валуеву, который оскорбил азербайджанцев в России, назвав их шоблой, на что получил соответствующий ответ», — отметил наш собеседник.

Мусабеков уверен, что выдворение азербайджанского депутата из РФ на таком основании будет очень остро воспринято и серьёзно отразится на межпарламентских отношениях двух стран. «Очень мало после этого события будет желающих из числа азербайджанских парламентариев вообще посещать Россию».

«Думаю, мы вправе потребовать соответствующих разъяснений. Когда Азербайджан вводил подобного рода ограничения, мы объявляли о них заранее и делали это в ответ на действия и призывы совершенно возмутительного характера. Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин в эфире гостелеканала РФ заявлял о том, что Азербайджану можно было бы угрожать нанесением ядерного удара по нефтяной инфраструктуре, а потом на своём Telegram-канале организовал голосование на эту тему. Надо сказать, что за подобного рода деяния российское законодательство предполагает уголовное наказание. Да, его привлекли к каким-то мерам дисциплинарного характера. Но Азербайджан обоснованно ввёл запрет на посещение страны этим человеком и объявил об этом.

Кроме того, есть ещё и Затулин, который озвучивает неоднократные призывы к расчленению азербайджанского государства. Он также незаконно посещал сепаратистский режим в Карабахе. В отношении него ограничительные меры введены не только со стороны Азербайджана, но и Грузии, Казахстана, Украины, Молдовы и др.», — указал Мусабеков.

Депутат подчёркивает, что это не тот случай, когда вещаются оскорбления в адрес конкретного лица: «тут озвучиваются призывы к действию против нашего государства».

«Милонов также посещал незаконный сепаратистский режим и вёл какие-то тёмные делишки. Все эти люди, между прочим, являются членами правящей партии в России. В отношении них предприняты ограничительные меры, но о них было объявлено заранее», — добавил он.

Эксперт полагает, что Баку попросит разъяснения, «но, без всякого сомнения, это негативно отразится и на наших межпарламентских связях, потому что недопустимо, когда приглашает правительство одного из субъектов РФ, а депутатов из состава приглашённой делегации разворачивают обратно».

«В отношениях между Россией и Азербайджаном наблюдается какая-то двойственность. С одной стороны, подбивают наш самолёт, организуется совершенно недружественная кибератака, с эфиров гостелеканалов РФ звучат какие-то оскорбительные выражения, в том числе и от должностных лиц, депутатов в адрес азербайджанского государства, совершаются недружественные действия в отношении азербайджанских парламентариев… Одновременно с этим в Баку организуется визит спикера Федерального собрания Валентины Матвиенко, директора Службы внешней разведки Нарышкина, сейчас приехал патриарх Кирилл. Все они говорят, что надо укреплять связи, что Россия готова делать всё, что нужно. Играть в подобные игры, на мой взгляд, вряд ли позитивно скажется на укреплении двусторонних отношений», — уверен парламентарий.

Касаясь деятельности «Русского дома» и Sputnik в Баку, он отметил, что этот вопрос уже решён: «Всё в мире дипломатии строится на взаимной основе. У нас нет структур на территории России, сопоставимых с Русским домом, который действовал на территории Азербайджана. В России проживает до миллиона азербайджанцев, а в Москве, в отличие от Азербайджана, нет ни театра, ни какого-либо культурного учреждения, ни СМИ, ни школ для них. А в Азербайджане есть русский драмтеатр, более чем в 300 школах ведётся обучение на русском языке.

В Азербайджане есть вся возможная и достаточно обширная инфраструктура для обеспечения образовательных и культурных потребностей русскоязычного и русского населения», — подчеркнул он.

Если «Русский дом» нужен, то пусть открывают его в Бразилии, Индии, Марокко — там, где нет такой инфраструктуры, как в Азербайджане, — отметил Мусабеков.

«Было бы неплохо, чтобы хоть какую-то инфраструктуру такого рода создали для азербайджанцев на территории России, чтобы хотя бы приблизиться к тому, что есть у нас. Тогда разговор будет предметным. Это касается и СМИ. Даже из братской Турции на таком уровне не представлена пресса в Азербайджане, в то время как Sputnik тут развернул огромный офис. Другие же ограничиваются корреспондентским пунктом. То же самое и у Азербайджана в России — 2–3 таких пункта. Всё должно быть взаимно, и не надо искать подвохи и делать обиженное выражение лица», — сказал Мусабеков.