Российские «миротворцы» провели курс «молодого бойца» для армянских детей в Карабахе

14 августа, 13:35

Военнослужащие российского «миротворческого» контингента провели курс «молодого бойца» с «основами выживания в горах» для детей со всех армянонаселенных районов Карабаха. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Сообщается, что практические занятия с детьми в возрастной категории от 13 до 18 лет прошли на базе спортивно-туристического лагеря в Агдере.

Российские миротворцы продолжат взаимодействия с детско-юношескими спортивными лагерями, сообщил представитель российского «миротворческого» контингента Александр Королёв.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.