Российские «миротворцы» провели курс «молодого бойца» для армянских детей в Карабахе

Военнослужащие российского «миротворческого» контингента провели курс «молодого бойца» с «основами выживания в горах» для детей со всех армянонаселенных районов Карабаха. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Сообщается, что практические занятия с детьми в возрастной категории от 13 до 18 лет прошли на базе спортивно-туристического лагеря в Агдере.

Российские миротворцы продолжат взаимодействия с детско-юношескими спортивными лагерями, сообщил представитель российского «миротворческого» контингента Александр Королёв.