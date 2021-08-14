Стало известно, когда Месси дебютирует за «ПСЖ»

Новоиспеченный форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, вероятнее всего, не примет участия в предстоящем матче против «Страсбура». Об этом сообщает Le Parisien. По информации источника, из-за неоптимальной формы дебют аргентинца состоится не раньше 29 августа, когда парижане встретятся с «Реймсом».

Также под вопросом участие Неймара, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Маркиньоса, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаруммы под вопросом. Серхио Рамос не сыграет из-за травмы.

Матч «ПСЖ» – «Страсбур» состоится в субботу, 14 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.