Молчание ягнят, или «Свобода слова» по-армянски

Старо как мир: говорящего правду давят на государственном уровне. В принципе, неудивительно: «нация победителей» всегда «права». Ложное суждение всех аферистов и мошенников, нежелающих, а точнее, не имеющих мужества, признать собственные поражения и неудачи, и самое главное – позорное поражение в 44-дневной войне, после которой останки армянских вояк до сих пор гниют на возвращенных доблестной азербайджанской армией территориях под родной флаг.

То, что творилось в Армении после поражения в войне, описывать не будем, ибо повторы излишни. Отметим только, что граждане этой страны готовы были разорвать на части Никола Пашиняна, окопавшегося на какой-то момент в безопасном бункере, переждавшего пиковый момент бури, после чего взявшегося за старую национальную привычку – лгать. Кроме того, в Армении открылся сезон «охоты на ведьм»: говорящих правду о позорном поражении в войне журналистов и правозащитников начали беспощадно и цинично гнобить.

И совершенно неожиданно 12 февраля сего года Пашинян заявил, что «Армения делит с Францией 8-е место по уровню свободы слова». Может, пьян был? Может, обкурен? Этого не знает никто. Но правозащитники, возмущенные наглой ложью Пашиняна, все же провели расследования на тему пресловутого «8-го места» и обнародовали факты о том, что на самом деле Армения занимает 61-е место в «World Press Freedom Index 2019», опубликованном международной организацией «Репортеры без границ», а Франция, выступавшая субъектом для сравнения премьер-министра, занимает 32-е место. И потому ни о каком «8 месте» речи быть не может.

Очередная ложь и манипуляция Никола Пашиняна были настолько очевидны, что даже «Платформа проверки фактов» Fip.am, принадлежащая OO «Союза информированных граждан», ссылалась на этот факт.

Следует отметить, что, в отличие от тех заявлений и заверений Никола Пашиняна, что сегодня в Армении существует высокий уровень свободы слова и свободы прессы, реальность говорит совершенно о другом.

Армянская газета «Жоховурд» опубликовала статью, в которой говорится о том, что пришедшая к власти после «бархатной революции» партия «Гражданский договор» с первого дня ведет борьбу против журналистов и свободы слова.

Факты налицо: парламент Армении начал активно плодиться различными законодательными инициативами, и очередь дошла до ограничения деятельности журналистов, освещающих работу парламента. В частности, предусматривалось предоставление парламентским журналистам помещения, чтобы они следили за работой парламентариев через монитор. Армянские журналисты расценили это как прямое посягательство на свободу передвижения на рабочем месте, ведь запертые в кабинете они уже будут лишены возможности подходить к депутатам, задавать им вопросы или фиксировать в коридоре, зале заседаний такие эпизоды, к примеру, драки, которые неприятны для властей.

Кроме того, было предложено закрыть специальную ложу для журналистов.

«И это делает самая прозрачная, самая демократичная, самая толерантная и самая любящая власть, которая сначала открывает ворота парламента и резиденции президента, а сейчас закрывает на 7 замков!», — пишет газета «Жоховурд».

Издание отмечает, что работа журналистов в парламенте не ограничивалась даже во время власти Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, а во время событий 27 октября 1999 года журналисты сидели и работали в зале заседаний. После этого журналисты в течение долгих лет беспрепятственно работали в парламенте, а сейчас кричащая громче всех о свободе слова власть ограничивает работу журналистов.

«Это отношение, которое должно быть удостоено оценки Защитника прав человека Армении, журналистских организаций, европейских структур. Такой дерзости никогда не было: стальной мандат опускается на голову журналистов», — пишет газета.

Далее произошло следующее событие: 24 марта сего года Союз журналистов Армении призывал президента Армении не подписывать проект закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Армении», предусматривающий штрафы в размере до 3 млн драмов вместо действующего 1 млн драмов, а в случае клеветы–до 6 млн драмов вместо 2 млн драмов, так как эти изменения прямо направлены против свободы слова и прессы и умещаются в рамки логики политики действующих властей в отношении средств массовой информации, свободы слова. В Союзе журналистов посчитали, что установлением астрономических штрафов по меркам армянской действительности за оскорбление и клевету будет нанесен прямой удар по средствам массовой информации, переживающим и без того большие трудности, вплоть до угрозы закрытия.

Согласно распространенному заявлению Союза журналистов, данные изменения, непосредственно касающиеся прессы, были приняты в условиях неприкрытого желания и инициатив властей сделать судебную систему контролируемой, и это означает только одно: в обозримом будущем, имея управляемые суды, власти могут использовать данный закон для того, чтобы заставить замолчать неугодные СМИ при помощи судов. Кроме того, что принятые изменения имеют очевидные политические цели, они противоречат также Конституции РА и ряду европейских конвенций. Кроме того, очередной закон, направленный против прессы, был принят без учета мнения представителей сферы и экспертного сообщества, более того, почти во всех журналистских организациях существует консенсус по вопросу неприемлемости и опасности закона, что, однако, не помешало правящему большинству ратифицировать очередную инициативу против свободы слова.

Строго осуждая этот позорный закон, направленный против свободы слова со стороны властей, Союз журналистов Армении констатировал, что теоретически закон может не вступать в силу, если президент республики не подпишет его и направит в Конституционный суд для определения его соответствия Конституции РА. В связи с этим журналисты Армении призывали президента страны воспользоваться своим конституционным правом на неподписание закона и предотвратить эту инициативу против свободы слова и прессы, считающиеся одним из столпов демократии.

Но, тем не менее, закон все же был принят. Тогда Союз журналистов Армении в связи с уже принятым законом обратился к омбудсмену Армену Татояну для обсуждения возможностей оспаривания конституционности закона существующими правовыми инструментариями и процедурами.

Но мер никаких принято не было. Получается, что представители СМИ Армении просто кричали в унитаз.

Еще один пример – из последних: прессинг армянского журналиста Наири Охикяна, известного своим документальным фильмом о 44-дневной войне и обнародованием ряда фактов, вызвавших широкий резонанс в армянском обществе. Журналиста пригласили в Службу нацбезопасности (пока что в качестве свидетеля), в ходе беседы с правоохранителями у него был изъят телефон, где содержались многочисленные сведения личного и профессионального характера. Главной причиной прессинга является именно его фильм, профессиональная деятельность, в ходе которой он раскрыл неугодные для правительства Армении факты о провальной войне и ее последствиях.

Но соль опять-таки, не в этом!

Парадоксально, но факт: преследование армянского тележурналиста из-за профессиональной деятельности почему-то осталось вне поля зрения международных организаций, в частности известной своей критикой ситуации со свободой слова в Азербайджане французской организации «Репортеры без границ».

Как-то странно получается, ведь согласно абсурдному заявлению Пашиняна о том, что Армения с Францией в индексе свободы слова в обнимку стоят на «8 пункте», а ягнята молчат, хотя во время 44-днейной войны ягнята эти много кричали о «равенстве и братстве» французского и армянского народов, а спустя несколько месяцев главный ягненок даже на армянском начал вещать, призывая Баку прекратить военные действия и вывести свои войска с «территории Армении»! Но 1000 раз прав был великий Уильям Теккерей, сказавший о том, что в месте, где нет равенства, неизбежно должно быть лицемерие.

Яна Мадатова