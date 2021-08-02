Находящийся в розыске экс-президент Киргизии Акаев доставлен в Бишкек

Экс-президент Киргизии Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в Бишкек, сообщили в понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности страны.

«Экс-президент Киргизии Аскар Акаев, находящийся в розыске по делу о коррупции на золоторудном месторождении «Кумтор», доставлен в Бишкек. После чего он незамедлительно передан межведомственной следственной группе», — сообщили в ГКНБ.

По данным собеседника агентства, в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции при реализации проекта «Кумтор» межведомственной следственной группой был объявлен в розыск бывший президент страны Аскар Акаев.

«Акаев наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году», — сообщили в пресс-службе.

Одновременно с этим ГКНБ Киргизии в ходе следствия велась активная работа, «направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления его на территорию республики».

«В настоящее время Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению «Кумтор», — отметили в ГКНБ.

По данным Генпрокуратуры, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО «Кыргызалтын», «создав противоправную и устойчивую связь» с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» и ЗАО «Кумтор Голд Компани», «в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения «Кумтор».

Первый президент Киргизии Аскар Акаев покинул страну после смены власти в 2005 году.