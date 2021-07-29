Алтун: Эффективность борьбы с дезинформацией проявилась во время операций в Карабахе

Турция готова активно сотрудничать с тюркоязычными государствами в вопросе борьбы с распространением дезинформации в социальных сетях.

Об этом глава Управления по связям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил на первом заседании Комитета по координации действий органов СМИ тюркоязычных государств, передает «Анадолу».

Алтун напомнил, что после попытки переворота от 15 июля 2016 года, организованного террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ), Турция начала крупномасштабную борьбу против терроризма как внутри страны, так и за рубежом.

Мощный удар по террористическим организациям ДЕАШ и РКК Турция нанесла в ходе операций «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира», проводимых турецкими спецслужбами на севере Сирии, добавил он.

Алтун заявил, что наряду с этим процессом Турция вела борьбу против дезинформации, искажения фактов и очернения.

По словам Алтун, эффективность борьбы с дезинформацией проявилась во время операций в Сирии, Ливии и Карабахе.

«Во время нашей справедливой борьбы в Карабахе мы вывели на свет правду с помощью достоверной и точной информации, противопоставляя ее дезинформации, фейковым новостям и попыткам искажения. Достигнутый в борьбе с дезинформацией успех Турции является примером для всего мира», — подчеркнул Алтун.

Глава Управления по связям отметил роль молодого и динамичного населения братских стран, входящих в Тюркский совет.

«Мы находимся под мощным влиянием масштабных изменений и трансформаций в области цифровых коммуникаций. Сегодня турецкий язык занимает 4-е место в мире по распространенности в интернет-контенте. Страны тюркского мира входят в число стран с самыми быстрыми темпами роста количества пользователей социальных сетей в соотношении с численностью населения. Это значит, что тюркоязычные страны не являются жертвами угроз в цифровом мире, они являются реальными акторами, которые должны отстаивать правду, использовать возможности этого мира и регулировать данное пространство», — заявил Алтун.

Алтун также рассказал о неоспоримом влиянии социальных сетей на жизнь людей.

«Конечно, мы гарантируем свободу мысли и выражения пользователей социальных сетей в рамках признанных и законных норм. В то же время мы будем работать над тем, чтобы не дать цифровым средствам массовой информации манипулировать нашими обществами, защищать общественный порядок и благосостояние наших стран. Наши страны в сотрудничестве с соответствующими структурами и обществами должны вести совместную борьбу против дезинформации. Мы должны реализовать планы и проекты, которые укрепят эту цель в национальном и международном масштабе», — добавил он.