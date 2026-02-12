Заместитель государственного секретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг заявил, что «Маршрут Трампа» навсегда изменит Южный Кавказ. Об этом написал на своей странице в X.
«Мы завершили очень продуктивный визит в Баку, Азербайджан. Гостеприимство и огромная энергия этого города действительно впечатляют. Очевидно, что инициированный администрацией Трампа Международный маршрут мира и процветания (TRIPP) навсегда изменит регион. Исторический визит вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса заложил прочную основу для региональной стабильности и совместного экономического развития», — отметил он.
Wrapped up a very productive stay in Baku, Azerbaijan. The hospitality and forward-looking energy of this city have been truly remarkable. It is clear the Trump administration’s route for international peace and prosperity (TRIPP) will change the region forever. @VP Vance’s… pic.twitter.com/tGQneJ6Q64
