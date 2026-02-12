Реакция НАТО на попытку блокады Сувалкского коридора будет сокрушительной, заявил генсек блока Марк Рютте. Его слова приводит Polskie Radio.

«Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — сказал он, говоря о возможном ответе НАТО.

Генсек альянса напомнил, что союзники регулярно проводят учения, предусматривающие различные сценарии с учетом всех разведывательных данных.

Литовские власти не раз высказывали опасения, что Россия может забрать себе территорию Сувалкского коридора и проводили учения в этом районе для проверки обороноспособности.