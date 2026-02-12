Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в возможном мирном соглашении должна быть чётко прописана конкретная дата вступления страны в Европейский союз.

По его словам, для Киева принципиально важно быть готовым к членству не позднее 2027 года. Об этом он написал в социальных сетях.

«Я хочу конкретную дату. Если в договоре, под которым подписывается Америка, Россия, Украина и Европа, не будет даты, то Россия сделает всё для того, чтобы заблокировать процесс. И даже не своими руками, а руками тех или иных представителей Европы», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что членство в ЕС является для Украины гарантией безопасности и должно быть закреплено в соглашении в виде «конкретных деталей с конкретной датой».