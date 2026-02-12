Несмотря на ограниченные резервы Украины, полный коллапс её обороны в 2026 году маловероятен. Об этом заявил представитель НАТО на брифинге в Брюсселе.

По оценкам альянса, в 2025 году потери России убитыми и ранеными составили около 400 тысяч человек, а общие потери с начала войны — порядка 1,3 млн. Россия контролирует около 70% территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, продвинувшись за год примерно на 4700 кв. км. При этом в НАТО считают, что Москва преувеличивает значение захвата небольших населённых пунктов.

Наиболее вероятным сценарием остаётся война на истощение: Россия сохраняет тактическое преимущество за счёт артиллерии и БПЛА, однако её продвижение ограничивают проблемы с личным составом и логистикой.

В альянсе также сомневаются, что Россия сможет захватить требуемые территории Донбасса в ближайшие 18 месяцев. Пока стратегического прорыва на ключевых направлениях, включая Покровск, Славянск и Краматорск, не достигнуто.