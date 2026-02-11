Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан находится в центре внимания мировой прессы. Об этом информирует «Азертадж».

Подписанная в ходе визита Хартия о стратегическом партнерстве между двумя странами, а также заявления, прозвучавшие в совместном заявлении для прессы президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента США Джей Ди Вэнса, широко освещались в мировых медиа. Американские медиаорганы, среди которых Associated Press, News Nation, Fox News, ABC, CNN, The Washington Post, PBS, Forbes Breaking News и C-Span, широко осветили визит и вели прямую трансляцию совместного заявления для прессы.

Как пишет The Washington Post, в ходе визита Джей Ди Вэнс представил планы по созданию нового транзитного коридора, который предусматривает преобразование заброшенного участка железной дороги советского периода в Маршрут Трампа для международного мира и процветания (TRIPP). Отмечается, что данный маршрут соединит Азербайджан через территорию Армении с Нахчыванским анклавом и Турцией.

«В течение шести месяцев мы уже живем в мире. Мы учимся жить в условиях мира. И мы очень благодарны правительству Соединенных Штатов за этот огромный вклад», — сообщает PBS со ссылкой на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе совместного заявления для прессы.

New York Post пишет, что во время заявления для прессы вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул роль Азербайджана в сотрудничестве с американскими силами в Афганистане, объявил о новой поддержке США в сфере морской безопасности и отметил, что после важной договоренности между Азербайджаном и Арменией, подписанной при участии президента Трампа, партнерство будет способствовать укреплению регионального мира и экономического сотрудничества.

Herald USA отмечает, что подписанная между двумя странами Хартия о стратегическом партнерстве формирует рамки сотрудничества в таких сферах, как оборона, безопасность, торговля и инвестиции.

В опубликованной агентством Reuters статье под заголовком «США и Азербайджан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в ходе визита Вэнса» сообщается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления для прессы заявил о вступлении отношений между США и Азербайджаном в совершенно новый этап. Согласно публикации, Вэнс сообщил, что США направят суда для обеспечения охраны территориальных вод Азербайджана. Подчеркивается, что Хартия впервые была представлена в августе в Вашингтоне в ходе переговоров между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Дональдом Трампом.

Французское агентство AFP сообщает, что перед подписанием Хартии о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном Джей Ди Вэнс встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Отмечается, что в ходе встречи Вэнс заявил, что соглашение наглядно демонстрирует устойчивый характер отношений между США и Азербайджаном.

«Мы будем продолжать тесно сотрудничать по вопросам безопасности и антитеррористических операций. Мы продолжим работу по вопросам, связанным с энергетической безопасностью», — говорится в публикации со ссылкой на выступление президента Ильхама Алиева.

Визит получил широкое освещение в турецких медиа, включая Aнадолу, Hürriyet, CNN Türk, TRT Avaz, Son Dakika, Dünya, Haber Türk и ряд других изданий и интернет-порталов. В статье, опубликованной в Hürriyet под заголовком «Подписи поставлены. Важное соглашение между Азербайджаном и США», отмечается: «В ходе совместного заявления президент Ильхам Алиев заявил, что быть стратегическим партнером самой могущественной страны мира — Соединенных Штатов Америки является большой честью».

Российские информационные агентства и новостные порталы, среди которых ТАСС, «Комсомольская правда», РБК, «Интерфакс», Russia Today, Lenta.ru и другие широко осветили подписание соглашения о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном.

«Азербайджан и США в рамках Хартии о стратегическом партнерстве договорились о взаимном признании территориальной целостности», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на подписанный документ.

В статье под заголовком «Вэнс активно заключает сделки с Азербайджаном и Арменией», опубликованной на сайте немецкой Deutsche Welle, приводятся слова Джей Ди Вэнса о том, что соглашение наглядно демонстрирует устойчивый характер американо-азербайджанских отношений. Отмечается, что визит Вэнса состоялся в период, когда США стремятся расширить свое влияние на Южном Кавказе.

Кроме того, медиа Италии, Японии, Румынии, Монтенегро, Ирана, Казахстана, Украины, Грузии, Китая, Польши, Болгарии, Австрии, стран Латинской Америки и арабского мира также сообщили о визите вице-президента США на Южный Кавказ, подписанных документах и возможностях, которые данные договоренности открывают для регионального сотрудничества.