12 февраля украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл» в Ухте, Республика Коми. Расстояние от Киева до объекта составляет около 2000 км. Это уже второй подобный инцидент на предприятии с августа 2025 года, которое обеспечивает топливом северные регионы России.

По данным губернатора Коми Ростислава Гольдштейна, в результате налета произошел пожар, однако пострадавших, по предварительной информации, нет. «Принимаются все необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме, руководство предприятий обеспечивает защиту граждан и минимизацию рисков», — отметил он в своём телеграм-канале.

Сообщается, что атака проводилась ударными дронами типа «Лютый». По информации местных жителей, по территории НПЗ упали как минимум три таких аппарата.

Согласно данным Exilenova+, повреждена установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти (АВТ), модернизированная в 2012 году и рассчитанная на переработку до 2 млн тонн сырья в год. Эксперты отмечают, что повреждение АВТ может нарушить производство тяжелых нефтепродуктов и дорожных битумов, а также затронуть последующие процессы глубокой переработки. Общая мощность завода оценивается в 4–6 млн тонн нефти в год.