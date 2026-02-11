Пентагон дал указание второй авианосной ударной группе подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, американский авианосец George HW Bush будет готов к манёврам через две недели.

Развертывание второго авианосца на Ближнем Востоке станет первым случаем присутствия двух боевых кораблей США в регионе почти за год, отмечает WSJ. При этом официального приказа от президента Дональда Трампа пока не поступало.

Сейчас George HW Bush завершает серию учебных учений у берегов Вирджинии, однако поручение Пентагона может ускорить процесс подготовки к развертыванию.