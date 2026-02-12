13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 2-5, днем — 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В отдельных местах не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем — 13-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем — 5-10° тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается гололед.