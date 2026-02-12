Армения, безусловно, вольна работать с теми партнерами, с которыми сочтет нужным, однако выбор в пользу американских технологий действительно вызывает вопросы. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Предлагаемых Вашингтоном АЭС малой мощности нет не то что на территории США, их вообще в принципе нет, они существуют на бумаге», — сказала Захарова.

Она также указала, что каких-либо конкретных деталей по анонсированному в Ереване проекту строительства малых модульных реакторов стоимостью $9 млрд представлено не было: «Это вызвало дополнительный интерес к теме: что представляют собой такие реакторы и где они уже эксплуатируются. Ряд армянских информационных ресурсов поспешили подать новость как беспрецедентные инвестиции Вашингтона в экономику республики. Однако ключевой вопрос заключается в финансовой модели проекта. По имеющейся у российской стороны информации, речь идет не о прямых вложениях США, а о схеме, при которой оплачивать предстоит армянской стороне. Предполагалось, что финансирование будет осуществляться через фонд TRIPP, который, как заявлялось ранее, создается для реализации инфраструктурных проектов. Однако на данный момент сам фонд еще не учрежден».