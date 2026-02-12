Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 12 февраля назначил Адилета Орозбекова секретарём Совета безопасности республики.

До этого Орозбеков занимал должность государственного инспектора в Администрации президента. Назначение произошло на фоне недавних кадровых перестановок в силовом блоке после смены руководства ГКНБ.

Адилет Орозбеков родился в 1978 году, окончил Международный университет Кыргызстана по специальности «Дипломатия и международное право», прошёл обучение в Академии ФСБ России. Имеет звание полковника и большой опыт работы в спецслужбах и госструктурах.