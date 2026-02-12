Министерство цифрового развития и транспорта совместно с компанией Google объявили, что модель искусственного интеллекта Gemini официально передана в пользование на азербайджанском языке. Азербайджанский стал одним из 23 новых языков, включенных в стратегическое расширение возможностей платформы.

Теперь пользователи смогут работать с Gemini не только на основных мировых языках, но и на родном языке. Интерфейс уже доступен в веб-версии, полностью поддерживается на мобильных устройствах (Android и iOS). Дополнительно реализована функция Gemini Live, позволяющая вести общение с искусственным интеллектом в режиме реального времени.