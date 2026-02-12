Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков заявил, что западные страны пытаются укрепить своё влияние на Южном Кавказе, что усиливает напряжённость в регионе.

По его словам, ситуация в Центральной Азии также остаётся тревожной: террористические группировки из Афганистана создают угрозу переноса экстремистской активности на соседние территории. Кроме того, сохраняется риск распространения радикальной идеологии и наркотрафика.

«Обстановка в зоне ответственности ОДКБ остаётся напряжённой и непредсказуемой. Конфликтный потенциал будет только расти на фоне деградации международных отношений», – отметил Сердюков.