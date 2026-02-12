Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что США и Иран демонстрируют готовность к компромиссам по ядерной сделке. В интервью Financial Times он отметил, что Вашингтон, по всей видимости, может отказаться от требования полного прекращения обогащения урана и согласиться на него в четко установленных пределах.

По словам министра, Тегеран также настроен на договоренность и готов принять ограничения по уровню обогащения и строгий режим инспекций, сопоставимый с условиями соглашения 2015 года. «Иранцы понимают необходимость договориться с американцами, а американцы осознают, что у Ирана есть свои лимиты», — сказал Фидан.

В то же время он предупредил, что попытка расширить переговоры на другие темы, таких как, ракетная программа и поддержка вооруженных группировок в регионе, может сорвать процесс. Если настаивать на одновременном решении всех вопросов, то, по его мнению, даже по ядерному досье прогресса не будет, а риск новой войны возрастет.

Фидан добавил, что в Тегеране учитывают последствия прошлогоднего конфликта с Израилем и внутренние протесты, понимая важность урегулирования санкционного давления. При этом он выразил сомнение, что возможные удары США способны привести к смене режима, полагая, что политическая система Ирана сохранит устойчивость даже при серьезных потрясениях.