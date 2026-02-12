В поселке Нардаран Сабунчинского района Баку в своем доме от отравления угарным газом скончался 64-летний Рашад Алиев, сообщает Qafqazinfo. Вместе с Рашадом Алиевым в дачном доме трагедия настигла и его супругу — Диляру Алиеву (1968 г.р.). Р.Алиев скончался на месте происшествия, Д.Алиева была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Согласно данным издания, в последние годы Рашад Алиев руководил рядом крупных компаний в частном секторе. В 1990-е годы он занимал ответственные государственные должности, в том числе заместителя директора Госказначейства (ныне – Агентство государственного казначейства при Министерстве финансов), начальника Департамента ценных бумаг и банковских связей в Госкомитете по ценным бумагам Азербайджана (комитет был упразднен в 2016 году), а также был помощником первого заместителя премьер-министра.

Позднее Рашад Алиев перешел в бизнес-сферу. Он занимал пост генерального директора Toyota Bakı Mərkəzi, директора İSR Avto, главного менеджера İmprotex Motors и руководил несколькими предприятиями в составе Сумгайытского технопарка. С ноября 2025 года он возглавлял компанию IZIA Development.

Также стоит отметить, что Рашад Алиев являлся племянником известного офицера полиции и бывшего вице-президента АФФА Фатуллы Гусейнова, более известного под прозвищем «Черный полковник».