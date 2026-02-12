Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов сообщил, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана «Об индексации трудовых пенсий» пенсионный капитал застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2026 года увеличен на 5,6 % .

«По данным Государственного комитета статистики, годовой уровень инфляции в 2025 году составил 5.6%. Это означает, что пенсионные капиталы граждан Азербайджана по состоянию на 1 января 2026 года увеличены на 5.6%. Так, если у гражданина пенсионный капитал составляет 40 000 манатов, к его накоплениям добавляется 2 240 манатов. В результате пенсионный капитал этого гражданина достигает 42 240 манатов», — написал он на своей странице в Facebook.