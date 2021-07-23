С государственной границы Азербайджана и Армении приходят драматичные сообщения. Армения вновь нарушила режим прекращения огня — на сей раз на Кельбаджарском участке границы. Армянский снайпер застрелил азербайджанского военнослужащего — гизиря Фармана Ягублу. ВС Азербайджана приступили к ответным действиям, в ночь на 24 июля, по сообщению минобороны Азербайджана, перестрелка еще продолжалась. Провокационные действия Армении выходят на новый, куда более опасный уровень, и МИД Азербайджана уже предупредил о последствиях, ответственность за которые будет нести Ереван.

А в том, что речь идет о намеренной игре на обострение и стремлении сорвать процесс постконфликтного урегулирования, сомнений нет. Особенно на фоне очередной скандальной выходки МИДа Армении. Здесь решили отреагировать на интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева AzTV, точнее, тот его отрывок, где речь шла о Зангезуре.

Так, армянские дипломаты вновь пытаются убедить аудиторию, будто бы азербайджанские войска находятся на территории Республики Армения, и патетически восклицают: «…Ни одна международная норма или принцип не допускает попытки оккупации территории соседнего государства». Но, во-первых, азербайджанские войска вышли на ту самую линию границы, соответствующую картам Генштаба СССР от 1975 года. А во-вторых, удивительно слышать вопли о «недопустимости оккупации» от представителей Армении, которая 30 лет оккупировала территорию Азербайджана, не задумываясь, законно ли это, а сегодня пытается сохранить за собой незаконно занятые приграничные участки земли.

Не выдерживают критики и попытки ереванских дипломатов убедить аудиторию, будто бы формулировка «зангезурского коридора», оказывается, «полностью противоречит трехсторонним совместным заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года». На самом деле эти договорённости предусматривают разблокирование коммуникаций, причем отдельной строкой указано, что Азербайджан получит «коридор» между своей основной территорией и Нахчываном.

И уж точно за пределами логики находятся уверения, будто бы «развязанная против «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) война была направлена ​​на то, чтобы стереть Нагорный Карабах с карты региона и лишить народ «Арцаха» их родины», «Нагорный Карабах, как территориальная единица, признан в ряде международных документов», и тем более патетические вопли «Пересмотр Азербайджаном своих международных обязательств и применение силы не может привести к исчезновению Нагорного Карабаха с международной арены. Такой подход явно преследует цель нарушения прав человека народа «Арцаха», включая право на самоопределение, и территориальной целостности «Арцаха»». Может быть, для армянских дипломатов это новость, но оккупация чужой территории рано или поздно заканчивается освободительной войной. После чего с карты мира исчезают и марионеточные оккупационные режимы, созданные захватчиками. Примерно так произошло с французским вишистским режимом во главе с Петэном, «Рейхскомиссариатом восточных земель», «правительством» Квислинга и прочими подобными структурами. Нет ни одного международного документа, где бы «признавался» Нагорный Карабах. Не признала его и сама Армения. Более того, никакого «народа Арцаха» не существует — есть население нагорной части Карабаха, причем это не только армянская, но и азербайджанская община. И уж тем более не стоило бы авторам этого заявления изобретать версию, будто бы Азербайджан взял на себя некие «обязательства» подарить Армении часть своей территории под соусом разговоров о «самоопределении». И уж тем более принцип территориальной целостности не распространяется на незаконнорожденные недогосударства.

Честно говоря, комментируя заявления внешнеполитического ведомства, даже МИДа Армении, который функционирует в режиме «всадника без головы» (там, напомним, подало в отставку все руководство), неудобно использовать разговорные выражения типа «что они курят» или «закусывать надо!» Но все же армянские дипломаты ушли в слишком уж сильный отрыв от реальности. И все это напоминало бы пародию в стиле Comedy Club или «Международной пилорамы» Тиграна Кеосаяна, если бы не одно обстоятельство. Заканчивается сей опус громким заявлением: «Армения будет последовательно выступать с позиций реализации права армян «Арцаха» на самоопределение на территории «Арцаха», защиты территориальной целостности Республики Армения, основываясь на международном праве». То есть Армения устами своего МИДа подтверждает, что там не отказались от притязаний на азербайджанские земли. И это уже не выкладки политологов, а официальный документ — при всех своих нестыковках и нелепостях. И на фоне провокаций на границе все это имеет уже другую степень опасности. Армения открыто, используя все «грязные» методы, от вооруженных провокаций до безответственной риторики, торпедирует процесс постконфликтного урегулирования.

А вот результатом такой безответственной политики будут вовсе не «лучшие условия мира», а новая война. С куда худшим для Еревана «стартовым раскладом», чем тот, что имел место в сентябре 2020 года. И если уж в Армении намерены проверить это «методом тыка», то нам остаётся только констатировать: у Азербайджана достаточно сил и ресурсов, чтобы обезопасить собственные границы и нейтрализовать очаг войны в регионе.

А вот вся ответственность за последствия вновь ложится на Армению. Где до сих пор не научились просчитывать результаты своих провокаций хотя бы на два шага вперёд.

Нурани, обозреватель

Minval.az