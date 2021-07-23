Нарастание напряженности всегда требует принятия неординарных решений, чтобы окольцевать обстановку рациональными и работающими действиями. В геополитической плоскости это особенно актуально, ибо во многих случаях промедление в прямом смысле слова смерти подобно.

Центральная Азия с ее незаживающей афганской раной на протяжении долгих лет является головной болью сообщества. Разные государства и силы безуспешно пытались взять ситуацию под контроль, однако их усилия заканчивались провалом.

Таков специфика этого поистине уникального и непредсказуемого государства, которое хищнически поглощает миротворческий потенциал, отдавая взамен новые потоки взрывоопасного материала. Создается впечатление, что нареченный кладбищем империй Афганистан системно нарабатывает энергию разреженности, чтобы отбить охоту внешних сил вмешиваться во внутринациональный процесс.

Однако опыт прошлого показывает, что без участия соседей и международных организаций, влиятельных государств политика внутреннего примирения не дает значимого результата.

Играющий важную стабилизирующую роль в региональной политике Узбекистан осторожно и, самое главное, предусмотрительно закладывает новую площадку для урегулирования положения в соседней стране и вокруг нее. Политика президента Шавката Мирзиеева, целиком выстроенная на основе принципа «мир внутри государства и во внешней среде», приковывает к себе внимание тем, что воплощает в себе элементы деликатной дипломатии. Она дает реальные плоды.

Инициатива президента Мирзиеева по проведению высокой конференции по развитию коммуникаций в Центральной и Южной Азии, да еще и с привязкой к огромному региону Кавказа, заслужила внимание мировой политической элиты тем, что она призвана предвосхитить нежелательные трансформации и не дожидаться большого пожара.

Призыв Ташкента собраться для предметного разговора на крутом изломе времени дипломаты заинтересованных государств охотно поддержали. Квинтэссенцией инициативы стал мотив о недопустимости потери времени. Конференция по безопасности в действительности оправдала ожидания, став ареной неформального общения, где нашлось место всему – от перепалки первых лиц до осознания ответственности, что необходимо договориться во что бы то ни стало.

Узбекская дипломатия продемонстрировала завидную гибкость, заострив внимание на реалистичных проектах, способных завлечь дееспособные силы в круг полезного действия.

Так, Ташкент, устами своего лидера предложил план десяти инициатив для преодоления региональной напряженности, разом обнажив план укрепления мер доверия и активизации сотрудничества. Суть предложений в том, чтобы стороны не отворачивались от диалоговой морали, а, наоборот, усиливали ее потенциал, ибо в этом кроется секрет долгожданного прорыва.

Активизация глобальной региональной коммуникации, преодоление вязких спорных мотивов, вывод технологического обмена на высокий уровень, разрешение внутриафганского кризиса и другие вопросы должны сформировать повестку начавшегося контактного процесса. Он не должен топтаться на месте, когда просматриваются предпосылки динамики.

Не секрет, что в условиях жесткого противостояния нейтрализация разрушительного потенциала нуждается в универсальных механизмах разрешения. Ташкент в поиске приемлемых ответов на непростые вызовы оказался более чем расторопным, деля шаги на встречу соседям и партнерам.

Новый железнодорожный маршрут Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар, которую предлагает построить Узбекистан, в действительности должен стать противоядием в нейтрализации комплексных рисков и вызовов. Наряду с этим предложение о создании четырехсторонней политической площадки для реализации мирного плана в Афганистане с участием Узбекистана, США, Афганистана и Пакистана вполне можно стать действенным механизмом.

Международная конференция ставила целью усиление региональной взаимосвязанности на основе реализации открывающихся возможностей, и в этом плане Ташкент продемонстрировал функциональный подход, собрав на полях важного мероприятия ведущих персон мировой дипломатии.

В политической практике, как и во всех судьбоносных процессах, важно комбинировать актуальную задачу со сверхзадачей. Если сегодня для региона и всего Евразийского пространства актуален прорыв в афганском мирном процесса, то для перспективы важны специфические наработки для постконфликтного позиционирования.

Главы внешнеполитических ведомств стран региона, Китая и Индии, России и Турции, ЕС, других стран в ходе консультаций, переговоров и выступлений признали, что долгосрочный мир и стабильность в Центральной и Южной Азии, на всем континентальном пространстве отвечает интересам всех сторон, коль главным звеном повестки является взаимосвязанность. Мирное сосуществование может стать движущим фактором в развитии региональных связей. Благо в исследуемом контексте уже имеются реальные подвижки.

Говоря о значимости развития эффективных международных торговых маршрутов, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поведал о двух важных компонентах континентальной действительности. Он сказал, что его страна как раз действует в русле актуальных вызовов, расширяя границы международной торговли посредством диверсификации транзитных маршрутов. В своей речи дипломат воздал должное победе Азербайджана в войне против Армении и роли Баку в укреплении международной стабильности.

Он особо отметил, что «доминирование Азербайджана в регионе воссоздало новые геополитические и геоэкономические реалии, и строительство Зангезурского коммуникационного коридора должно послужить делу усиления деловых связей в Евразийском пространстве».

В своем выступлении вице-премьер азербайджанского правительства Шахин Мустафаев, наводя фокус внимания на достижения Баку в программе создания транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, сказал, что реалистичный подход к вызовам времени как раз подразумевает использование высоких деловых качеств для диверсификации возможностей. Оратор детально отобразил значимость Зангезурского коммуникационного звена в системе межконтинентальных сообщений, заявив, что «Азербайджан усилиями президента Ильхама Алиева создает значимый запас прочности в межрегиональной программе стабильности и сотрудничества. Реальные дела лидера Южного Кавказа являются убедительной альтернативой трендам противостояния и попыткам разжигания вражды».

Ш.Мустафаев подчеркнул, что Баку активно развивает отношения со странами Центральной и Южной Азии, используя формат трехсторонних и многосторонних связей, и ожидания политического и экономического эффекта от задействованных механизмов не заставляют себя ждать. Наличие доверительных, равноправных отношений только усиливает базис стабильности, открывая новые маршруты для перемещения ресурсов и средств.

Тон общения на Ташкентской конференции выдался деловым и предметным, где во главу угла была поставлена неформальная заинтересованность высоких представителей добиться результата. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев со своей командой воспользовался потенциалом национальной дипломатии, чтобы добиться прорыва в решении непростых дилемм.

Узбекистан, граничащий с неспокойным Афганистаном, полон решимости, чтобы превратить южного соседа в предсказуемое пространство, сделать все возможное, чтобы многострадальный афганский народ, наконец, обрел мир, встал на путь реального развития.

Дельные призывы Ташкента, его мирные инициативы, равно как и обращения и предложения высоких участников конференции, сформировали совокупный стратегический потенциал, способный переломить ситуацию в Центральной, Южной, да и во всей Евразийской геополитической композиции. Именно этого заждались народы континента, которым хватает сил, энергии для подлинного возрождения. Наличие политической воли лидеров стран, как показывают события, становится незаменимой составляющей времени.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az