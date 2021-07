На азербайджано-армянской государственной границе продолжаются события, вызывающие глубокую обеспокоенность. Мы повторяем наш призыв к сдержанности, разведению сил и конструктивному диалогу по пограничным вопросам без новых потерь. Европейский Союз готов помочь сторонам.

Об этом в соцсети Twitter написал специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Deeply worrying developments continue on 🇦🇲-🇦🇿state border. Reiterate our call for restraint and separation of forces & constructive engagement on border issues before new casualties are registered. 🇪🇺stands ready to assist the sides.

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) July 20, 2021