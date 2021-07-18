Немало исторических примеров вроде бы подтверждают старую пословицу о том, как власть развращает человека. И не только учебники истории, но и газетные публикации полны пугающих сообщений о лидерах, не знающих ни совести, ни чести. Однако в самом ли деле пропорция аморальных людей в высших эшелонах власти так уж возрастает, если сравнивать с общей картиной? Издание Harvard Businnes Review попытается ответить на этот вопрос.

Ответ, как чаще всего бывает с ответами на подобные вопросы, получился неопределенный: «ситуации бывают разные». Однако ясно одно: исследования подтвердили влияние власти на психологию личности. Ощутив свою власть, человек начинает думать, чувствовать и действовать не так, как те, кто считает себя бессильным.

Накоплено и немало эмпирических данных о том, как люди злоупотребляют — по крупному и в мелочах — своей властью (речь идет о разных ее видах — преимуществах большого дохода, высокой должности, принадлежности к привилегированному классу или просто возможность более широкого выбора в тех или иных ситуациях). Такие люди чаще лгут и чаще хамят. Водитель шикарного авто реже пропускает пешеходов, а проведенные эксперименты показали, что представители высших классов чаще лгут на переговорах и мошенничают ради выигрыша.

Мало того, что эти баловни судьбы чаще обманывают, им это еще и дается легче. Исследовательский проект коллег из Беркли, Бизнес-школы им. Келлога и Колумбийского университета (результаты проекта в настоящее время перепроверяются) показал, что люди, привыкшие к власти, лгут более умело, чем те, кто не имеет такого преимущества — то есть высокопоставленных лжецов аудитория реже разоблачает.

Почему власть порождает тенденцию пренебрегать этикой? Исследования выявили два основных фактора: власть ослабляет внутренние запреты и повышает эгоцентризм.

Во-первых, власть растормаживает: человек начинает с пренебрежением относиться к общим нормам. Например, Адам Галински установил, что «властные» участники эксперимента намного чаще выключают досаждающий им вентилятор, чем «рядовые». Большинству людей трудно переступить внутренний запрет и смошенничать, даже когда хочется, но индивидуум, ощущающий себя властным и находящийся в привилегированном положении, легче нарушает этот запрет и поступает так, как ему выгоднее.

Во-вторых, власть усиливает эгоцентризм, то есть человек ставит свои потребности выше потребностей других людей. Например, люди с заработком менее 25 тысяч долларов в год, жертвуют на благотворительность в среднем 4,2% дохода, а те, кто получает больше 150 тысяч, отдают лишь 2,7%. Мы с коллегами из Бизнес-школы им. Келлога и Колумбийского университета провели впечатляющий эксперимент, распределив между участниками роли подчиненного и начальника (это был один опыт из целого ряда). Перед началом игры мы попросили каждого участника составить набор конфет и приобрести его для себя или для другого участника по своему выбору. И вот что оказалось: «начальники» приобретали для себя гораздо больше конфет (в среднем по 31), чем для другого человека (в среднем 14). Напротив, те, кто в этой игре был обделен властью, больше покупали другим, чем себе. Эти результаты наводят на мысль, что облеченный властью человек придает себе большее значение, чем всем прочим.

Как эгоцентризм влияет на этику? Власть может в самом деле развратить человека, особенно если аморальное поведение окажется ему выгодным, в то время как индивидуум, не имеющий власти, скорее совершит неэтичный поступок ради другого. Например, в одном из наших исследований мы с коллегами распределили между участниками «властный» и «подчиненный» статус, а затем попросили каждого из них оценить свою готовность к неэтичному поступку ради самого себя и ради другого (например, солгать о том, почему участник эксперимента — или же его коллега — не подал вовремя отчет). Опять-таки выяснилось, что наделенные властью охотнее лгут, прикрывая себя, чем других, а те, кого мы лишили власти, гораздо чаще «спасали» коллегу, чем себя.

Сами по себе снятие запретов и повышенный эгоцентризм необязательно абсолютное «зло». Порой бизнес-лидерам без этого не обойтись. Личность, которая не страдает застенчивостью, сумеет постоять за себя на переговорах и обеспечить компании удачную сделку, она может воспротивиться несправедливости и заставить всю организацию следовать этическим нормам. Эгоцентризм также помогает лидеру получить то, в чем он нуждается, выбить для себя необходимые ресурсы, распространить свое влияние на новые рынки.

Но как смягчить негативные последствия власти — такие, как склонность к мошенничеству? Увы, тут однозначного ответа у нас нет. Зато мы убедились, что люди обучаются «видению перспективы», то есть у них развивается привычка задавать себе вопросы: «О чем думает и чего добивается мой собеседник? Признал бы я мое предложение справедливым, будь я на его месте? Готов ли я к тому, чтобы об этом написали в передовице The Wall Street Journal?». Такому видению можно обучить с помощью несложных упражнений и укрепить его простыми тренингами.

В целом утверждение, будто власть всегда развращает, категорически неверно. Точнее было бы сказать, что власть меняет человека, поскольку в игру вступают два фактора: чрезмерное раскрепощение и эгоцентризм. Понимая это, мы можем предсказать, когда власть приводит к коррупции, а когда, наоборот, укрепляет моральные стандарты. Мы также увидели возможность корректировать действие власти на человека — для этого нужно воспитывать эмпатию и желание работать на перспективу».

Minval.az