Одной из ключевых целей Армении при организации 12 июля 2020 года атаки на азербайджанские позиции и мирные села Товузского района была попытка вовлечь ОДКБ, пусть на уровне риторики, в Карабахскую войну на армянской стороне. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру», ведущий программы «Контрольный выстрел» Александр Артамонов, комментируя итоги Товузского инцидента с годовой перспективы.

«Товузский инцидент, проходивший в то время, когда Министерство обороны Армении возглавлял Давид Тоноян, был провокацией, имевшей своей целью вовлечение ОДКБ в антиазербайджанскую риторику. Фактически, он являлся попыток манипуляции ОДКБ в собственных интересах Армении», — прежде всего отметил он, добавив, что нападение Армении на Товузский район Азербайджана было весьма примечательно по ряду причин.

«Во-первых, Товузский инцидент стал последней попыткой Армении загрести жар чужими руками, то есть неким образом продвинуть провокационные действия против Азербайджана и закрепить оккупацию азербайджанских территорий за счет получения от стран ОДКБ подтверждения, что именно Ереван является потерпевшей стороной, а не агрессором. Это само по себе уникально: страна, оккупировавшая до 20% территории чужого государства, пытается выставить себя жертвой. Аналогов в истории я не знаю», — признался Александр Артамонов, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Во-вторых, важна была реакция ОДКБ. «ОДКБ еще во время апрельских боев за Карабах 2016 года заявила, что с ее стороны не будет никакого вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт, где Азербайджан является потерпевшей стороной. Организация еще тогда четко озвучила формулировку «оккупация территорий», засвидетельствовав, что для нее Армения – это агрессор, который оккупировал территорию Азербайджана. По этой причине и прошлым летом, пусть Армения состоит в ОДКБ, а Азербайджан – нет, поддержки Еревану оказано не было», — сообщил военный эксперт.

В-третьих, Армения пошла на провокацию на 100% безнадежную из-за невероятности ее оправданий. «Зачем Азербайджану было бы атаковать территорию Армении, а не освобождать оккупированные земли? Какой интерес мог иметь Азербайджан нападать на Тавушскую область с неудобным рельефом, причем не концентрируя в этой точке вооруженные силы? Легко же проверить, что у села Агдам в Товузе стояли одни пограничники, никаких скоплений, никакой подготовки к «нападению» с азербайджанской стороны не было. Обвинения Армении были попросту абсурдны, в них не было ни тактического, ни стратегического смысла для ситуации, когда 20% территории Азербайджана остаются под армянской оккупацией», — подчеркнул он.

«Армения между тем использовала все возможные и невозможные аргументы для того, чтобы предать Товузскому инциденту и всей истории отношений с ОДКБ скандальные пропорции. К примеру, Ереван блокировал избрание на пост генсека ОДКБ нынешнего генсека Станислава Зася и в целом всячески проявлял нетерпимость к Организации после того, как она не поддалась на манипуляции. Это была грязная манипуляция на крови, в результате которой погибли в том числе и армянские военнослужащие – и все-таки Армения пошла на это, чтобы замешать ОДКБ и Россию в конфликт с Азербайджаном», — рассказал Александр Артамонов.

«Если брать общую картину, то получается, что Товузский инцидент во многом предвосхитил то, как Армения вела себя во время 44-дневной войны на информационном поле: обвиняла Азербайджан в том, что он не делал, или за то, что он вернул принадлежащие ему земли, заливала медиа-пространство потоками наглой клеветы при освещении событий войны. Что Армения будет делать именно так, стало ясно еще во время Товузского инцидента, когда с армянской стороны мы слышали только абсурдную ложь. Впрочем, и в 2016 года, когда Азербайджан освободил часть оккупированных территорий, Армения почему-то подавала это как свою победу. Как сказано в священных текстах, «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и отец лжи», и в данном случае это про Ереван», — заключил военный эксперт.

Minval.az