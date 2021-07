Корабль VSS Unity компании Virgin Galactic с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и благополучно приземлился, пишет RT.

***

Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полет на борту собственного ракетоплана VSS Unity. Вместе с ним к границе космоса отправились двое пилотов и трое пассажиров корабля.

VSS Unity стартовал из космического порта «Америка» в штате Нью-Мексико с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя VMS Eve. Ракетоплан поднимется на высоту 15-20 километров, затем отсоединится от самолета-носителя, включит собственный ракетный двигатель и достигнет высоты выше 80 километров. Члены экипажа будут находиться в состоянии невесомости около четырех минут.

Потом пилоты начнут снижение, и корабль приземлится в режиме планера (подобно американским шаттлам) в порту «Америка».

Вот как Ричард Брэнсон прибыл в космопорт:

It’s a beautiful day to go to space. @RichardBranson and the #Unity22 crew have arrived at @Spaceport_NM in New Mexico. Get ready to watch our test flight LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST on https://t.co/5UalYT7Hjb. pic.twitter.com/DdPJONJldI

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021