Привычка арменизировать все, что двигается (а что не двигается – то двигать и арменизировать) – любимая привычка соседей, умудрившихся засунуть свой длинный нос уже и в медицину. И, как выяснилось – не просто так. Но не торопитесь, все моменты рассмотрим поэтапно.

Итак, оказывается, что некоторые болезни имеют чисто «армянское» происхождение. Хотя от этого самого синдрома – согласно мировой статистике и историческим данным страдают и евреи, и арабы, и турки. Но болезнь, тем не менее, почему-то «армянская». Или, как ее называют с нескрываемой гордостью носатые медики – «армянская, ереванская, периодическая болезнь». Что же это на самом деле такое?

Медицинское название данного недуга именуется средиземноморской семейной лихорадкой, передающейся генетически, требующей профилактического лечения в течении всей жизни, так как болезнь на самом деле неизлечима.

Отметим, что ССЛ встречается у представителей народностей, предки которых жили в странах Средиземноморья (отсюда и название).

Но остается открытым вопрос: при чем тут армяне, и при чем тут Средиземноморье? И ответ на этот вопрос носит чисто политический характер, ведь соседушки ничего не делают просто так.

Причина – события 2020-го года, а именно заявление тогдашнего главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, поддержавшего Афины в вопросе событий и военно-морской мобилизации в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, происходящих, согласно его словам, «в результате незаконных и провокационных действий Турции». З. Мнацаканян заявлял, что Армения безоговорочно поддерживает и выражает солидарность с Грецией и Кипром, и призвал Турцию «к принятию шагов по снижению напряженности, уважению международного права и приостановке всех действий в исключительных экономических зонах Греции и Кипра». Сложно не сдержаться и не озвучить поговорку «Чья бы корова мычала».

Реакция МИДа Турции была просто блестящей. Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой тогда отреагировал на абсурдное заявление Мнацаканяна меткой фразой о том, что предметом обсуждения является не озеро Севан, а Восточное Средиземноморие, и Армения, пытаясь представить мнение о Восточном Средиземноморье, не имеет представления ни о географии, ни о своем месте в ней. Дипломат подчеркнул, что после провокационного заявления Армении о Севрском договоре, мнение последней о Восточном Средиземноморье стало очередным примером безграничной безответственности, и Армения, не имеющая выхода к мору посчитала, что имеет право говорить о присутствии своих соплеменников в данном регионе.

С политикой разобрались, вроде бы. А теперь переключимся на историю, в которой тоже есть политизированные моменты, причем, абсурдные – как всегда. Причем, чем дальше, тем тупее.

Итак, согласно «исследованиям» армянских специалистов, первые сведения об «армянской болезни» (среди армян) были найдены в манускриптах XII века (правда, где именно они были найдены, носатые исследователи скромно умолчали). Далее – абсурд: исследователи эти отмечают, что наиболее часто «армянской болезнью» болеют потомки переживших т.н. «геноцид» армян, так как в ген были заложены сильный стресс и страх. Несостыковочка получается, ибо т.н. «армянского геноцида» не было ни в XII, ни в последующих веках. И, кроме того, почему от того же самого синдрома не страдают жители Африки? Латинской Америки, Европы, в том числе и Восточной? Юго-восточной Азии? Коренной народ Новой Зеландии – маори – живет себе-поживает, хотя за всю историю освоения и покорения этой территории европейцами было уничтожено более 40% этнического населения! Все указанные части Земли в самые разные времена переживали страшные эпидемии, инквизицию, войны, крестовые походы, реальные геноциды и прочие потрясения, приводившие к смерти сотни тысяч человек? Получается, что никого из представителей этих народов не «колбасит», а армяне до такой степени «потрясены», что и болезнь уже вошла благодаря их исследователям в историю как «армянская».

Но армяне и тут нашли «оправдание»: оказывается ген, о котором идет речь, заложен только у представителей самых древних народов. Оппа! Кто такие галлы, кто такие гунны? Да никто! Армяне – «самые древние», и самые «страдающие». И … ранимые. И кишки у них сводит от последствий пережитого «геноцида», который они уже связывают со Средиземноморским синдромом, руководствуясь математическим принципом «минус на минус дает плюс».

Но на самом деле плюсов нет абсолютно никаких, особенно с учетом того, что «армянская» болезнь активируется из-за сильного стресса и страха, то с учетом проигранной 44-дневной войны помимо боли в животе появится еще и активная диарея, чего мы искренне и от души желаем «древним». Хотя, на самом деле диарея уже рулила, иначе ничем не объяснить парадоксальный вывоз армянским населением унитазов во время бегства из Карабаха. Ну что ж, Имодиум вам в помощь! Похоже, в вашей стране с этим препаратом и с туалетной бумагой скоро начнется глобальный дефицит.

Яна Мадатова

Minval.az